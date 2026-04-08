インボイス制度でフリーランスは淘汰される――。 2023年10月の制度開始前、こうした不安が広く語られていた。 では、実際に何が起きたのか。制度開始から一定期間が経過した今、現場の実務を踏まえて整理すると、見えてくるのは“単純な増税”という話ではない。 交渉力と市場価値によって結果が分かれる、極めて現実的な構図である。（税理士・亀田敬亨 内外タイムス） 損した人：価格転嫁できなかったフリ&