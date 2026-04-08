バレンズエラが大反省「受け入れたかどうかはわからないけど」【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。5回の打席で、相手捕手が一塁へ牽制した際に右手が左腕付近に直撃するアクシデントが発生した。試合後、当事者のバレンズエラが大谷に謝罪していたことが分かった。3-0とリードして迎