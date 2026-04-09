南米ブラジル・リオデジャネイロのオリンピックの競技会場として使われた施設で火災が発生しました。夜明け前の暗闇の中で巨大なドームの屋根から炎と黒煙が上がっています。【映像】ドームの屋根から炎と黒煙が上がっている様子8日午前4時半前、リオデジャネイロのオリンピック公園にあるドームで火災が発生し、およそ80人の消防士と20台の車両が出動しました。火は消し止められましたが、その後午前11時ごろ、再び同じ場所