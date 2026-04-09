北海道・砂川市のハンターがクマの駆除を巡り、猟銃の所持許可が取り消された問題について、最高裁の判決を受け北海道公安委員会が4月9日午前、ハンターに謝罪し猟銃を返還しました。（道警生活安全部・徳田一志保安課長）「池上様にご不便・ご負担をおかけしたことに対し、おわび申し上げます」砂川市のハンター・池上治男さんは2018年、ヒグマ駆除のため発砲した際、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったこと