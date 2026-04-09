整体師・楽しんご（47）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「1万円配り」キャンペーンを終了すると発表した。楽しんごは「今までさ接客が良かったら気分で1万円あげてたのでも今日、業務スーパー行って気づいた。『え、1万円でこんなに買えるの？？』自分、誰かに肉10パック分配ってたの？？』ってなった」とポスト。そして「急に冷静になってさ、あ、これ普通にやりすぎてたなって。ということで本日をもちまして、