2026年9月30日に西武渋谷店の営業終了が決定しました。かつてのセゾングループが文化の発信拠点として渋谷への出店にこだわり、西武と東急の間で繰り広げられた「渋谷戦争」は、西武渋谷店と東急百貨店渋谷本店の閉鎖で終結を迎えました。西武渋谷店はバブル期の成功体験から抜けきれなかった印象があります。◆かつては若者が熱狂した先進的スタイル西武渋谷店の土地建物権利者が、A館、B館、パーキング館の再開発に着手すること