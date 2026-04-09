9日、愛知県内の大学や高校に爆破予告があり、名古屋学院大学は午後の講義を休講にしました。 9日午前7時ごろ名古屋学院大学に大学を爆破するという内容のメールが届きました。 このため名古屋学院大学は午後の講義を休講にし、キャンパスを立ち入り禁止にしました。 警察によりますと他にも愛知淑徳大学など県内複数の大学や高校に爆破予告のメールが届きました。このため愛知淑徳大学は午後3時まで