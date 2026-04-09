俳優で映画監督のアンディ・サーキスが、「The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum」では、以前まで俳優のヴィゴ・モーテンセンが演じていたアラゴルン役に新キャストを迎えることを発表した。「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズ最新作で、ゴラム役の続投だけでなく、自ら監督も務めるサーキスが、スクリーンラントとのインタビューの中で明かした。 【写真】「ロード