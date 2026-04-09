実業家・堀江貴文氏（53）が9日までに公式X（旧ツイッター）を更新。フォロワー330万人超えのXの収益事情を明かす場面があった。一部ユーザーが「Xからトータルで貰った額が1000万円超えてました」とポストし、注目を集めていた。堀江氏はこの投稿を引用すると「相変わらず私は収益化登録ができないままです泣」とまさかの告白。その理由について「東日本大震災の時に、行方不明者の情報リツイートしまくってたら制限引っ