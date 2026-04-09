■MLBブルージェイズ4ー3ドジャース（日本時間9日、ロジャース・センター）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード・スケジュール一覧ブルージェイズはドジャースに逆転勝利で、2日のロッキーズ戦から続いていた連敗を6で止めた。3連戦の最終日、試合はドジャースがリードし、投打二刀流で出場した大谷翔平（31）が6回を投げ1失点（自責0）の粘投。だがブルージェイズが2点ビハインドから7回に追