米国とイランが2週間の休戦に合意する中、ドナルド・トランプ米大統領の認知能力が低下し、健康に異常があるとの指摘が出ている。野党はもちろん、中核支持層の間でも「北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長よりも不安定だ」との批判が相次ぎ、弾劾訴追案まで発議される事態となった。8日（現地時間）、米メディアのザ・ヒルなどによると、民主党の戦略家ジェームズ・カービル氏は最近、番組に出演して「トランプ大統領の