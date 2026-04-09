今年も4月12日の「ブタメンの日」に合わせ、4月14日より順次登場GAME Watch

「ブタメン BIG」4月14日より全国のセブンイレブン店舗で限定販売

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • セブン-イレブンは「ブタメンBIG」を14日より順次、店舗で限定販売する
  • ミニサイズのカップ麺「ブタメン」を約2.5倍にした商品
  • おやつカンパニーとエースコックのコラボで誕生した
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