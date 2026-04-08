いらすとやの公式X（旧Twitter）アカウントは4月8日、投稿を更新。アメリカのドナルド・トランプ大統領をやゆする内容の新イラストを公開し、話題となっています。【画像】トランプ大統領をやゆした新イラスト「確信犯で草」同アカウントは1枚の画像を投稿。ヘアスタイル、紺色のスーツ、赤いネクタイなど、トランプ大統領の特徴に一致した人物のイラストです。また「たこ」のかぶり物と「TACO」の文字は「Trump Always Chickens O