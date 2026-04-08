◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・周東佑京外野手がプレーボール直前に交代した。代わった野村が遊撃に入り、遊撃で先発の川瀬が二塁、二塁の牧原大が中堅に回った。ハプニングから試合が始まった。緊急交代となったが試合後、小久保監督は周東の状態に関して「アレルギーで、（現在）症状は治まっている。あしたは大丈夫」と説明。「（試合中に）病院に行って帰ってきた」と