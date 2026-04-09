俳優の波瑠（34）が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にゲスト出演し、自身のLINE友だちの人数や、愛犬家ならではの交流エピソードを明かした。【写真】「指輪ぁぁあああああ 尊い」「幸せそう」“指輪キラリ”春のお出かけショット披露の波瑠番組では「LINE友だち1000人VS10人！生態調査SP」と題したテーマでトークを展開。波瑠は自身のLINE友だち数について「186人」と公表し、スタジオ