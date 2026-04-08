NHK連続テレビ小説『おむすび』など話題作に出演し、主演映画『東京逃避行』も先日上演され、4月20日スタートの連続ドラマ『share』（フジテレビ系）にも出演、俳優としてキャリアを重ねる寺本莉緒さん。寺本さんが5年ぶりにグラビアに復帰したことが話題となった2冊目の写真集『RIO』が刊行された。彼女のデビュー10年の記念碑的な作品ということもあり、大ヒットした2018年刊行の1st写真集『CURIOSITY』以上の反響を巻き起こして