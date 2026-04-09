ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）が９日に放送され、木曜の新シーズンレギュラーに騒然となった。オープニングで紹介されたのは、俳優の風間俊介。風間は日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）の月曜パーソナリティーを７年半務め、３月２３日の放送で卒業したばかりだ。この日のオープニングではＭＣを務めるＴＢＳの田村真子アナから「４月、５月、６月の木曜ラヴィット！シーズ