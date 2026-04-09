平壌国際空港で北朝鮮の崔善姫外相（手前右）と肩を並べて歩く中国の王毅外相＝9日（共同）【平壌、北京共同】中国の王毅外相が9日、北朝鮮の平壌に到着した。空港で崔善姫外相が出迎えた。王氏は10日まで滞在する予定で、詳しい日程は不明。中朝首脳は昨年9月の会談で戦略的協力の強化に合意しており、王氏は具体的な連携策について北朝鮮側と議論するとみられる。王氏は2019年9月にも外相として訪朝している。トランプ米大統