アメリカとイランは、交渉期限の日本時間8日午前9時を前に2週間の停戦に合意しました。トランプ大統領は日本時間8日午前7時半過ぎ、SNSでイランとの停戦交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相との協議を受け、「イランがホルムズ海峡の完全で即時、そして安全な開放に同意することを条件に、イランへの爆撃と攻撃を2週間停止することに同意する」と投稿し、イランと2週間の停戦に同意したことを明らかにしました。同意した理由に