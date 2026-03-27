小さな高級「軽自動車」!? 市販化に期待したい「LF-SA」

世界的にも高級車ブランドとして知られる「レクサス」。日本を代表する高級車ブランドといっても過言ではないでしょう。そんなレクサスから、過去には「軽自動車サイズ」に近いモデルが発表されていました。



そのクルマとは、2015年のスイス「ジュネーブモーターショー」でワールドプレミアされたコンセプトカー「LF-SA」です。

LF-SAは、レクサスブランドでは珍しいコンパクトクラスを提案したコンセプトカーです。

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企画から製作まで、フランスのニースに拠点を置くED2（EDスクエア）が担当しました。

LF-SAのネーミングは、「Lexus Future Small Adventurer（レクサスの未来の小さな冒険者）」を意味します。未来の生活スタイルでも運転の歓びを追求する精神を込めたネーミングです。

ボディサイズは、全長3450mm×全幅1700mm×全高1430mm。全幅こそ5ナンバーの小型車に入る大きさですが、全長は軽自動車サイズ。過去のレクサスモデルと比べても間違いなく最小といえるサイズ感です。

レクサスは、このLF-SAのサイズを「ウルトラコンパクトクラス」と称しています。欧州では「Aセグメント」クラスに分類されるモデルにあたりますが、一般的なAセグメントクラスは廉価なエントリーモデルとなるなか、LF-SAはレクサスらしい「小さな高級車」に仕上げられました。

世界に展開してもレクサスブランドを損なわない、確かなラグジュアリーさが感じられます。

エクステリアは、街中での使用を想定した取り回しの良さや軽快な走りが叶うコンパクト設計。見る角度によって表情が変化して見える個性的なデザインとなっています。

2＋2シーターの室内空間は、大きく弧を描いたダッシュボードにより広がりが感じられます。

また運転席は固定されており、かわりにステアリングとペダルで位置調整ができる造り。助手席はスライド可能になっています。

パワートレインは非公表でしたが、街乗り向けモデルということで、小排気量エンジンまたはEVを想定しているのではないかという見方もありました。

大いに期待されたLF-SAですが、残念ながら、発表から10年近く経過した今でも市販化の発表はされていません。

いっぽうで、レクサスのコンパクトSUVとして「LBX」が2023年に販売開始されています。軽自動車サイズではないものの、全長4.2mサイズの大きさが特徴です。

それ以後、LBXの販売は好調で、レクサスブランドでもコンパクトサイズの需要はあることを証明しています。

日本の狭い道路事情や駐車場問題などから、都市部でのコンパクトカー需要は高まっているはず。

LBXより小型のLF-SAのような「小さな高級車」は、間違いなく需要があるのではないかと思わずにはいられません。

コンパクトサイズの高級車というジャンルに挑んだLF-SA。今のところ続報はありませんが、いつかこの「小さな高級車」を街中で見られる日がくることを楽しみにしたいところです。