7.4万回再生され感動を呼んでいるのは、保護されたばかりの子猫の様子。投稿には「優しい黒猫ちゃん」「天使ですよね」「な～んて可愛い子でしょう」と、子猫の可愛さに魅了される視聴者が続出しています。

【動画：保護されたばかりで『怯えていた子猫』が、30分後には……まさかの『変化』】

家の裏で子猫を発見

Instagramアカウント「リョウ」さんが投稿したのは、子猫を保護したときの様子。家の塀にひとりぼっちで鳴いているところを発見し、急いで脚立を用意して保護したのだそうです。網でつかまえられた子猫は、怯えた様子で唸ることもあったとのこと。

震える子猫の不安や恐怖心をなだめるために、そっと指を出してにおいを嗅がせてみるなど少しずつ触れてみたといいます。優しさが伝わったのか、子猫は次第に落ち着いてきたとのこと。

30分後には…

保護から10分後には、抱っこされても嫌ではなさそうだったといいます。リョウさんたちが優しい人だと理解するのに、10分もかからなかったということなのでしょう。子猫は、おうちの猫ちゃんたちに見守られながら初おやつをおいしそうに食べたそうです。

真っ黒な毛や目の周りが汚れていたため、最初は「目が悪いのかな？」と心配した子猫ですが、拭いてみるとキレイになったそう。保護から30分後には元気に歩き回るようになったといいます。

命名ポルテちゃん

洗ってもらってキレイになった子猫は、ポルテちゃんと名付けられたとのこと。あっという間に「なでて！」と甘えるようになったそうです。わずか30分で警戒心を解くどころか甘えん坊に変貌するなんて、ポルテちゃんは愛され上手な子のようですね。

その後、無事に譲渡が決まり、里親さんのもとへと旅立ったとのこと。甘えん坊で愛され上手なポルテちゃんは、どこへ行っても大切にされるはず。きっと、毎日幸せに暮らすことでしょう。

わずか30分で“おうち猫”になったポルテちゃんには、視聴者から「大きくなるんだよ、頑張れ」「幸せな猫生を過ごせますよう願っています」「元気に大きくなってね」などの温かいメッセージが寄せられていました。

Instagramアカウント「リョウ」さんは、19歳のキィちゃんをはじめ、保護猫のにけちゃん、あめくん、はなびくんが穏やかに暮らす様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「リョウ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。