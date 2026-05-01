「私の赤ちゃんをどうして盗むんだ」元女性強行犯刑事が明かす、警察を辞めるきっかけとなった“生後6ヶ月の乳児”の解剖事案
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YouTubeチャンネル「警察官辞めたch」が「【元千葉県警】女性強行犯刑事が警察を辞めた理由とは」を公開した。元千葉県警の女性強行犯刑事が、凶悪事件を扱う過酷な現場での経験や、自身の出産・育児を通じた葛藤を赤裸々に語り、「自分が笑顔でいれる選択をしていかないと」と、警察を退職してファイナンシャルプランナー（FP）へと転身した経緯を明かした。
動画中盤、最も印象に残っている出来事として、当直中に直面した生後6ヶ月の赤ちゃんの解剖事案を振り返る。原因不明の突然死により解剖が決定した際、母親が「私の赤ちゃんをどうして盗むんだ」と泣き叫びながら腕を掴んできたという悲痛なエピソードを、時折言葉を詰まらせながら回顧。当時の自身は「言ってあげるしかなかった」と、警察官としての職務と遺族の悲しみの間で抱えた無力感を吐露した。
その後、話題は自身の出産と育児へ。子供が生まれ、「超絶きつかったんですよ、育児が」と表現するほど過酷な日々を送る中、仕事への復帰やキャリアアップについて深く悩んだという。周囲に頼りながら自分の時間を作り、本を読み漁る中で「自分よりも子供を優先してたから、子供は幸せかもしれないけど自分が幸せじゃない」と気づき、ハッとした表情を浮かべる。「自分が笑顔でいれる選択をしていかないと」と、退職を決断した心境を語った。
現在は独立系FPとして、顧客の人生を豊かにするサポートを行っているという。「これからは私が一番幸せになって、二番を子供にしよう」と、新たな人生の目標を笑顔で語る姿からは、警察官としての壮絶な経験を糧に、力強く前へ進む姿勢がうかがえる。過酷な現場のリアルと、一人の女性としての生き方が交錯する、深い余韻を残すインタビューとなっている。
動画中盤、最も印象に残っている出来事として、当直中に直面した生後6ヶ月の赤ちゃんの解剖事案を振り返る。原因不明の突然死により解剖が決定した際、母親が「私の赤ちゃんをどうして盗むんだ」と泣き叫びながら腕を掴んできたという悲痛なエピソードを、時折言葉を詰まらせながら回顧。当時の自身は「言ってあげるしかなかった」と、警察官としての職務と遺族の悲しみの間で抱えた無力感を吐露した。
その後、話題は自身の出産と育児へ。子供が生まれ、「超絶きつかったんですよ、育児が」と表現するほど過酷な日々を送る中、仕事への復帰やキャリアアップについて深く悩んだという。周囲に頼りながら自分の時間を作り、本を読み漁る中で「自分よりも子供を優先してたから、子供は幸せかもしれないけど自分が幸せじゃない」と気づき、ハッとした表情を浮かべる。「自分が笑顔でいれる選択をしていかないと」と、退職を決断した心境を語った。
現在は独立系FPとして、顧客の人生を豊かにするサポートを行っているという。「これからは私が一番幸せになって、二番を子供にしよう」と、新たな人生の目標を笑顔で語る姿からは、警察官としての壮絶な経験を糧に、力強く前へ進む姿勢がうかがえる。過酷な現場のリアルと、一人の女性としての生き方が交錯する、深い余韻を残すインタビューとなっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
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