『今日好き』に出演経験のある、元FC東京ユース所属のサッカー高校生がその実力を披露。テクニックの高さを存分に見せつけ「さすがだな！」の声が上がった。

【映像】元FC東京ユースに所属していた頃の写真（複数カット）

ABEMAにて3月25日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#48では、「きんご、謙虚になる。」企画の続編が公開。これに、りお（酒井理央）が初参加した。

『今日好き』の「テグ編」に出演したりお。実は元Jリーグ・FC東京ユース（FC東京むさし）に所属していたエリートサッカー選手で、告白された人数は16人というモテ男子でもある。

今回、りおの特技である「サッカーのシュート対決」で、きんご（内田金吾）をギャフンと言わせという。勝負前にりおは「（サッカーは）前線でプレイしてたのでシュートは得意」とアピールした。

ウォームアップでリフティングを行うりおはさすがのボールコントロールで、きんごすらも「さすがだな！」とリアクションしていた。

りおは「FC東京のジュニアユースでプレイしていて、日本全国の上手い選手たちとサッカーした経験があります。今回はきんごを彼女（りのん・多田梨音）の前でもしっかりと負かしてやりたいと思います」と対決を前に意気込みを明かした。

そしていざシュート対決が始まるとさすがのボールコントロール技術とパワーを武器に豪快にゴールを決めたりお。しかし運動神経抜群のきんごも高いシュート技術を持っており、最終的にはまさかのきんごが勝利する結果となった。