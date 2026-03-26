スバル新型「軽トラック」発表！

スバルは2026年3月26日、「サンバートラック」の一部改良モデルを発表しました。

1961年に誕生したサンバーは、名車「スバル360」の技術を応用した独自の設計で長年愛されてきました。特に自社生産時代のモデルは、リアエンジン・リアドライブ（RR）方式や4気筒エンジンの採用から「農道のポルシェ」と称されるほどの高い走行性能を誇りました。

【画像】超カッコいい！ これが「新型サンバートラック」です！（26枚）

2012年からはダイハツからのOEM供給へ切り替わり、現行モデルは2022年の大幅改良で新開発CVTや最新の安全装備「スマートアシスト」を導入。2025年2月にも側面衝突規制への対応など細かな年次改良が施され、進化を続けています。

現在は、実用モデルの「TB」から、快適な居住性を備えた「グランドキャブ」まで4タイプを展開。

電子制御4WDやデフロックなど、過酷な作業環境を支えるメカニズムと、最新の安全技術を両立した軽トラックの定番モデルとなっています。

パワートレインは660ccエンジンを搭載し、トランスミッションは5速MTとCVTが選択可能です。駆動方式は2WD（後輪駆動）と4WDが設定されています。

今回の改良では、予防安全機能「スマートアシスト」の機能を拡充。前方の車両（二輪車、自転車を含む）や歩行者に加え、「横断中の自転車」も検知できるようになりました。

あわせて、交差点において、「右折時に直進してくる対向車両」や、「右左折時に対向方向から横断してくる歩行者」を検知する機能を新たに追加することで、安全性能を向上させています。

また、一部グレードにメーカー装着オプションとして、スマートフォン連携9インチディスプレイオーディオを設定しました。

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サンバー トラックの価格（消費税込）は、109万4500円から162万8000円です。