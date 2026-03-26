真木あかりの12星座占い【3/26〜4/1】うお座は個性やアイデアを存分に活かせるとき

牡羊座

自分から動けばいい運が巡ってくる

「行動あるのみ」の星回り。自分からどんどんやってみる、行きたい場所には行ってみるなどと、動いたところに運もついてきます。考えがまとまらない、イメージが固まらないといった感覚がある人も、動いているうちに自分なりの「正解」が見えてくるでしょう。特に家族や住まいに関することは、「きっとよくしていける」と信じて行動を起こすことで、よい変化が見られるはず。3月31日以降は金運が好調に。ずっと欲しかったものは情報収集をしてみて。

牡牛座

高い理想も今なら手が届くはず

未来のビジョンが明確に見えてくる星回り。これまでは「理想と現実は違う」と手を伸ばさずにいたものも、今となっては「やりようは十分にある」と思える部分も見えているはず。あるいは、目指す夢や目標の解像度が以前よりも高まったことで、より現実的な夢を描けたりするのかもしれません。いずれにせよ、この3月下旬にトライしてみたいのは「お試し」。体験レッスンにお試しキット、サンプルなど、手で触れて心で感じることが次につながります。

双子座

ダメなことはダメと言うことも大事

「あえて厳しいことを言う」「ダメなことはちゃんと叱る」など、ちょっと気詰まりな役割を演じることになるのかも。穏便に丸くおさめることも可能かもしれませんが、それはのちのち後悔の種となりやすいようです。というのも、この時期の判断は実に現実的でまっとうだから。その場では、多少気まずいムードになったりもするでしょうか。ただ、言われたほうとしても「言ってもらえてよかった」ということは、ちゃんとわかっているのだろうと思います。

蟹座

「始める」から「続ける」にシフトしていくとき

勢いでスタートしたことを振り返るなら今。長期的に見て無理が生じるなら、長く続けていくことを目指して取り組み方を調整してみるといいでしょう。あなた自身がやることに意味がないアクションは「やめる」という選択肢もアリ。その分、別のもっと大事なことにエネルギーと時間を注げます。なお、この時期は身だしなみや振る舞いが思った以上に“見られている”予感。清潔感やおしゃれは問題ないでしょうが、TPOに合わせた言動を心がけて。

獅子座

内側に向けている目を外に向けてみたい

心の奥深くで変化が起こる星回り。この時期は何かと真剣モードで、極端な発想をしやすい部分もありますが、できるだけいろいろなケーススタディを知ることで葛藤にもうまい落としどころを見つけられるようです。同じ経験をした人に相談したり、「こんなときどうしてた？」と話を聞いたりと、情報収集をするといいでしょう。自分ならまず選ばないと思える選択肢でも、その人の話から得られる学びや発見、連想は今のあなたに重要な示唆をくれます。

乙女座

こだわりも思いも柔らかく伝えて

発言や意見交換がヒートアップしやすい予感。ついアツくなってしまうのは、一生懸命だからです。それは周りの人にもよく伝わっているかと思いますが、義憤にかられたり、ふだんから不満をため込んでいたテーマだったりすると「言わないと気が済まない」モードになりやすいようです。ただ、強くぶつかっては相手も萎縮するだけ。現実的にどんな対処ができるのか、どんな役割分担ができそうなのか、前向きな「提案」という形で動くことができると素敵です。

天秤座

人目を気にするより自分の目線を明確に

「周囲からどう評価されるか」ばかりを気にしていると疲れるだけでなく、自分が本当はどうしたいのかが見えなくなってしまいそう。自分の使命と課せられた役割を今一度明確にし、しっかりと遂行することだけに意識を向けるといいでしょう。オーバーワークに陥っていたり、時代に合っていなかったり「このままでは続かない」と感じたときは、引き受ける範囲をもう一度現実的なものにしてみるといいでしょう。自分をすり減らすことのないよう調整を。

蠍座

現状打破のきっかけは日常の中にありそう

「今のままでいいのだろうか？」という思いが徐々に大きくなっていく星回り。「成長」というほどではなくとも、マンネリから脱却したい、毎日を充実したものにしたいという気持ちの表れであることも多いでしょう。読書や学びのために時間を使うばかりでなく、身近な人と深い対話をするのもいいヒントを見つけられそう。自分とは異なる感性の持ち主も「共感はできなくとも、理解しようと努める」ことで、あなた自身も人間的な厚みを増していきます。

射手座

頼るのも頼られるのもほどほどにしたい

「力を貸してもらう」ことと自立のバランスを取ることが大事な時期。頼るのは決して悪いことではありませんし、人と協力してこそいい結果が出せることもあります。ただ「この人がいなくなったらどうしよう」と不安が先に立つ場合は、頼りすぎている部分を軌道修正するといいでしょう。なお、あなたの側から手を貸すことについても同様です。なんでも頼って任せきりにする相手には、そろそろNOを言ってもよさそう。それが相手のためでもあります。

山羊座

どんな関係でも主導権は手の中に

人からのお誘いや相談事があちこちから舞い込み、引っ張りだこになりそう。時間の許す限り応じてあげたいところですが、相手に合わせすぎる必要はなさそう。特に時間に関しては、「その日は予定があるからダメ」「1時間なら大丈夫だよ」と率直に告げるなど、自分が主導権を握るつもりでいましょう。ずうずうしい人に押し切られたり、ズルズルと不利な条件をのまされることが多い人も、ここからそうされることのない強さを手に入れることができるはず。

水瓶座

足し算より引き算で心身の健康維持を

体調管理に意識を向けたいとき。といっても運動をする、健康にいいものを食べるなど「足し算」ばかりでは疲れそう。どちらかというと「健康によくないものは食べない」「翌日に残るようなお酒の飲み方はしない」など、「やめる」「近づかない」といった引き算のアクションこそが心身をスッキリさせてくれるでしょう。日々のルーティンも、もはや惰性でしかないものについてはお休みを。それより、ゆったりとした時間を過ごしたほうが運は開けるはず。

魚座

個性やアイデアをフルに生かせるとき

クリエイティブな感性が高まるとき。創作やアートに関する趣味を楽しんでいる人は、まとまった時間を作って作品制作に向き合ってみるといいでしょう。情熱が高まるばかりでなく、思いやアイデアを明確に言語化できる時期ですから、いつも以上に充実した時間となるでしょう。愛情運も好調で、こちらから積極的に働きかけることでいいムードを作れそう。自分の趣味に相手を引き入れるなど「2人で楽しむ」時間を持つと絆がいっそう強まっていきます。