少女漫画家『葬送のフリーレン』尊いイラスト描き大反響「この身長差がええ」「ヒンメルが照れてる〜！」
漫画『葬送のフリーレン』の公式Xにて、漫画『上杉くんは女の子をやめたい』作者・やぶうち優氏からの応援イラストが公開された。フリーレンとヒンメルの2ショットが描かれている。
【画像】めっちゃ尊い！照れるヒンメル＆フリーレン 少女漫画家が描いたイラスト
やわらかい絵のタッチで描かれた一枚で、フリーレンが近づいてきて照れるヒンメルの姿が描かれており、ネット上では「ヒンメルが照れてる〜！たぶんこれはフリーレンがパーティーに加わってからまだ間もない頃ですねw可愛いすぎ」「この身長差がええんよな」「応援イラスト尊い…さすが先生のタッチ」などの声が出ている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
【画像】めっちゃ尊い！照れるヒンメル＆フリーレン 少女漫画家が描いたイラスト
やわらかい絵のタッチで描かれた一枚で、フリーレンが近づいてきて照れるヒンメルの姿が描かれており、ネット上では「ヒンメルが照れてる〜！たぶんこれはフリーレンがパーティーに加わってからまだ間もない頃ですねw可愛いすぎ」「この身長差がええんよな」「応援イラスト尊い…さすが先生のタッチ」などの声が出ている。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
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