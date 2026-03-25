市街地に出没して人間にも被害を与えるアーバンベア問題は、今年も始まっている。2026年3月24日放送の「スーパーJチャンネル」（テレビ朝日系）であらためて認識させられた。

岩手では、ツキノワグマの出没に関する注意報

番組は北海道や東北で相次ぐクマ目撃情報を紹介した。今年に入ってすでに2件の人身被害が出ている岩手県は、24日にツキノワグマの出没に関する注意報を発表した。クマの生態に詳しい岩手大学農学部准教授の山内貴義さんは驚きを隠せない。山内さんによると、例年だと今ごろは、クマは人目につかない山奥で冬眠している時期なのに、今年は北海道・東北を中心に出没の頻度が高く、3月に入ってさらに増えているという。山内さんは「かつてない状態だ」と警告する。

昨年、住宅周辺でおいしいものを食べた経験

なぜ今年は出没が早いのか。山内さんは「昨年秋に大量に人里もしくは街中に出てきて里周辺に依存した個体が増えた。そうした個体が人里の近くで冬眠している。冬眠からさめてお腹がすいてしまうと徘徊して、（以前）住宅周辺でおいしいものを食べた経験があるから、出没していることもあるだろう。そういう個体が多くなっている。どんどん負のスパイラルが進んで、冬の時期でも人里近くにいるのが常態化してしまうことが危惧される」と話す。

アーバンベアの行動範囲が北海道や東北以外の土地に広がる危険性もあるという。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）