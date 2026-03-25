あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、3月25日から期間限定で、「本鮪中とろ」を110円〜（以下、税込み）、「デカえび」と「大切りいか」を120円〜で販売します。

【写真】ヤバイ！ おいしそう！ “デカ”サイズのえび＆いか！ ひと手間加わった“豪華”寿司も！

「デカえび」と「大切りいか」は、定番ネタ「えび」「いか」が、通常よりも大きいサイズで提供。「本鮪中とろ」「デカえび」「大切りいか」の販売期間は4月5日までですが、販売予定数が完売次第、終了になります。

さらに、日本酒、かつお節、梅干しの風味が織りなす、日本の伝統調味料「煎（い）り酒」で漬けにした「煎り酒漬け赤えび」「煎り酒漬け筋子と大根おろし軍艦」（ともに180円〜）、「かに本身と煎り酒漬け筋子の手巻」（360円〜）のほか、「大切りうなぎ」（150円〜）、「銀だら焦（こ）がし醤油（しょうゆ）」（140円〜）も発売されます。

また、苺（イチゴ）を使用した春の新作スイーツ「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」（300円〜）と「苺と練乳のカタラーナ」（250円〜）も販売されます。