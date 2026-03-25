◇NBA・Gリーグ ブルズ119ー134スクアドロン（2026年3月22日）

NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が25日までに米国・バーミンガムメディア「バーミンガムスポーツ」のインタビューに応じた。22日（日本時間23日）に敵地バーミンガム・スクアドロン戦の試合を振り返った上で、今後の課題などについて言及した。

「負けたことがすごく悔しい」

22日の敵地バーミンガム・スクアドロン戦で先発出場した河村。チーム最多25得点12アシストで今月初のダブルダブルを達成した。しかしチームは完敗でプレーオフ進出に向けて痛すぎる3連敗を喫した。

自身のプレーについては「50点」と振り返った。

チームメートである“ダンク王”マック・マクラングの存在については「Gリーグでもベストのスコアラーなので、一緒にプレーしていて楽しい」と笑顔を見せた。

いつから“負けず嫌い”なのか聞かれると「生まれた時から」と明かした。「昔から負けず嫌いだった。バスケットだけでなく、勉強のテストでも学年1位になりたいという気持ちもあったりしたので、常に負けず嫌いな気持ちがありました」と説明。

今後の課題についても「シュートの確率を上げたい。ディフェンスでもより良いものにしないといけない」と言及した。

ウィンディシティ・ブルズは24日（同25日）に再び敵地でバーミンガム・スクアドロンと対戦する。