河村勇輝「学校のテストでも…」 いつから“負けず嫌い”だった？今後の課題は「シュート確率を上げる」
◇NBA・Gリーグ ブルズ119ー134スクアドロン（2026年3月22日）
NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が25日までに米国・バーミンガムメディア「バーミンガムスポーツ」のインタビューに応じた。22日（日本時間23日）に敵地バーミンガム・スクアドロン戦の試合を振り返った上で、今後の課題などについて言及した。
「負けたことがすごく悔しい」
22日の敵地バーミンガム・スクアドロン戦で先発出場した河村。チーム最多25得点12アシストで今月初のダブルダブルを達成した。しかしチームは完敗でプレーオフ進出に向けて痛すぎる3連敗を喫した。
自身のプレーについては「50点」と振り返った。
チームメートである“ダンク王”マック・マクラングの存在については「Gリーグでもベストのスコアラーなので、一緒にプレーしていて楽しい」と笑顔を見せた。
いつから“負けず嫌い”なのか聞かれると「生まれた時から」と明かした。「昔から負けず嫌いだった。バスケットだけでなく、勉強のテストでも学年1位になりたいという気持ちもあったりしたので、常に負けず嫌いな気持ちがありました」と説明。
今後の課題についても「シュートの確率を上げたい。ディフェンスでもより良いものにしないといけない」と言及した。
ウィンディシティ・ブルズは24日（同25日）に再び敵地でバーミンガム・スクアドロンと対戦する。