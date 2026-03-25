タレントで実業家の紗栄子（39）が25日、自身のインスタグラムを更新し、24日に18歳になった長男でモデルの道休蓮の誕生日を祝福した。

紗栄子は「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」と報告。「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした。人生のどん底の時に、この子がいたから踏ん張ることができました。絶対に守らなければならない存在でしたが、同志のような存在でもありました」と感謝。

さらに「友達と遊ぶのが楽しいお年頃なはずだけど、昨夜、『お誕生日はママの大切な日でもあるんだから一緒にお祝いしようね』って伝えたからか、仲の良いお友達も一緒に今夜はみんなでお祝いすることができました」と報告。

最後に母として「私にとってはいつまでもあの頃とかわらない可愛い可愛い赤ちゃんだけど、世間から『大人』としてみなされた彼の歩む道は、これまでと違って彼自身が選んで進んでいけばいいと思います。自由は、自分で決めるということ。自由は、迷うことまで引き受けること。自由は、その分だけ責任があるということ。自由は、誰も代わりに決めてくれない世界であり、覚悟であり、いつだって孤独とセットだ。蓮、18歳おめでとう。自由って、なんでもできるということだから。だからこそ、何を選ぶかがとっても大事。自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気を、これからも母は見守り続けたいと思います」との言葉を贈った。

紗栄子は07年に20歳でダルビッシュ有投手（現パドレス）と結婚、08年3月に長男、10年2月に次男を出産したが12年1月に離婚した。長男の蓮は、昨年1月にモデルとしてデビューした。