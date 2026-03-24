市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。

北國新聞・野口 強 論説委員：

各地の学校で卒業式が終わり、新入生たちが、新たなフィールドに向けて大移動する時期になりました。学都と言われる金沢市でも、新入学生たちが続々と、郊外にある学校周辺で新生活を始めています。そんな学生たちのフレッシュなパワーを、街の真ん中に呼び込もうと、二期目の金沢市の村山市長が重点政策を打ち出すそうです。





そこで本日のテーマは、こちら。

野口さん：

「金沢の真ん中に若者のパワーを」。金沢の中心部、香林坊・片町方面の人出は、ずいぶん減ったと感じます。例えば、2000年代に入って北陸随一のファッションストリートと呼ばれた竪町通り、2024年の金沢市の調査では、休日の歩行者数は4810人で、2020年に比べ15％減ったそうです。

市川：

この2020年という年は、外出を控えたコロナ禍の真っただ中ですから、2024年は、その年よりも減っているということですね。



野口さん：

その理由はさまざまあります。一つには郊外にマイホームを持つ人が増え、そこに大型店が進出し、中心部まで足を延ばさなくても、不自由しない生活環境ができたことが挙げられそうです。とりわけ、かつて中心部にあった大学が郊外に移り、学生たちが都心部に出てこなくなったことが大きいと思います。金沢市の村山市長も、中心部の活性化を重点政策に挙げ、当選後の記者会見で「若者でにぎわう街を作るため、新年度に地域力再生課に担当職員を置き、27年度に新たな組織を作りたい」と述べていますね。



では1つ目の目からウロコです。「遠くなった繁華街 足の確保ままならず」

市川：

若い学生にとっては、郊外から中心部へ出ようにも、手段が限られていますよね。



野口さん：

頼りはバスですが、バス会社では、人口減少や運転士不足で、近年、路線バスの便数を減らす傾向があり、15日から北陸鉄道のバスが、金沢中心部を含めて運行廃止となった路線もありますね。さて、この写真を見ていただきたいのですが…

市川：

かつて金沢市内を走っていた路面電車の金沢市電ですね。



野口さん：

ほぼ半世紀、旧制四高の学生らも含めて市民の足でしたが、高度成長の中でバス輸送への転換を迫られました。写真はラストランとなった1967年(昭和42年)2月10日です。花で飾った車体の背景には、金沢城の石川門。当時、城内には金沢大学のキャンパスがあって、ここから市電に乗って繁華街へ繰り出す学生も多かったと思います。



市川：

ただ、市電に取って代わったバス路線も、今や減少傾向です。

野口さん：

村山市長は、公共交通の利便性の向上が必要だとして、運転士の確保など、人手不足の解消を中心にした民間バス会社の支援なども考えていくようです。



では、2つ目の目からウロコです。「片町の夜の経済学 屋台村もエンジンに」

野口さん：

ハードな施策と合わせて、ソフトなアプローチで、街なかに学生を呼ぶ動きも出てきました。片町の魅力を若者に伝えるため、金大生が学生限定の割引や特典がある店を中心に、一押しの居酒屋やバーを紹介するパンフレットを作りました。



市川：

片町・香林坊界隈は、高級店が軒を並べているイメージですが…

野口さん：

観光客や熟年会社員が多いというイメージがありますが、学生でも手が届く価格帯の店も多いです。マップでは、おでんや串揚げ、イタリアンの他、成人式や卒業式向けの着物を扱う店、眼鏡店なども取り上げてます。さらに、この秋には、片町の金劇パシオンビルの地下全面を使って金沢おでんなどを扱う「屋台村」を作る計画も出てきて、12区画で出店を誘致するそうです。



市川：

郊外の学生を中心部に、呼び込む効果も期待したいですね。

野口さん：

金沢中心部では、今月いっぱいで終わる商業施設「プレーゴ」や、旧日銀金沢支店の跡地の活用が注目されますが、目線をもう少し下げて、若者が立ち寄れる店をアピールすることで、気軽に楽しめる繁華街のイメージも浸透させたいですね。若いパワーを隠し味にして醸しだされる空気感が、金沢中心部の活性化に欠かせない要素だと思います。世代を越えたにぎわい拠点として活気づけたいですね。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。

