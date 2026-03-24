女優・及川奈央が21日、自身のインスタグラムを更新。宮城県の自販機ミュージアムに設置された自身の自動販売機を紹介し、反響を呼んでいる。



【写真】どこを見ても及川奈央であふれてる 商品をズームしたくなる至極の自販機

及川は「自動販売機の日」の同日、「宮城県栗原市にある #自販機ミュージアム さんに、なんと私のラッピング自販機を設置していただきました！」と報告。多種多彩な自動販売機が並ぶアミューズメントパークに設置された販売機の写真をアップした。



置かれた自販機は「NAO OIKAWA」と大きく記され、笑みを浮かべる及川の写真とともに、自身のインスタグラム、X(旧ツイッター)、YouTubeのQRコードまでプリントされている。さらに驚くべきは商品のラインアップ。上段、中段、下段の3層すべて「及川奈央」であふれている。



及川は自身のYouTubeチャンネルに「ラーメン」「牛たん」「肉」「コーヒー豆」など自販機の動画を数々アップ。海外の台湾で撮影されたものまであり、宮城県も2年前に訪れ自撮り撮影でレポートしている。「YouTubeで日本各地にある様々な自販機を巡ってきたご縁から、こうしてこのような形になりとても嬉しいです。」と喜びと感謝をつづり、「この子に会える日が楽しみです。」と対面する日を待ちわびた。



ファンにはたまらない自販機の誕生。細部にもこだわった至極の1台に、「ボトルや缶のラベルまで一つ一つ異なる緻密さが凄い」「買わな男じゃないぞ」「この自販機欲しい」「宮城県まで飛んでいかなきゃ」「日本全国に展開望む！」といったコメントが寄せられていた。



及川は1981年生まれ。マルチタレントとして活躍し、テレビ朝日系「炎神戦隊ゴーオンジャー」(2008年)でケガレシア役を演じ、10年にはNHK大河ドラマ「龍馬伝」にも出演。16年に一般男性と結婚したが、21年に離婚を発表している。



（よろず～ニュース編集部）