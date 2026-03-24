おうし座（4月20日～5月20日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

とてもアクティブで、自分のフィールドをどんどん広げていける雰囲気です。

そんななか、おうし座の人々はひとつ 「肩の荷が下りる」 ようなフェーズに来ています。

2018年頃からあなたに「自分改革」を促してきた天王星が4月末、お隣のふたご座に移動するからです。この7年間、頑張って来られましたね。

自分を大きく変える必要に迫られたり、人間関係が大きく変わっていったりと、心もとない思いで胸がいっぱいになったことも多いはず。

強く反発したり、変わっていく自分に葛藤したりしながらも逃げずに乗り越えてきた今、あなたが手にしているのは 「自由」 です。

ここからの日々は前よりもずっと、ずっと生きやすいものになっているはずですから、うんとのびのびやっていきましょう。

6月末までは 「なんでもやってみる」 姿勢が幸運を連れてきます。

特に学びやインプットの機会は積極的に持ってみることで伸びしろは無限に広がっていくことでしょう。

7月以降は家族や住まいなど、 自分の土台となるテーマ に関心が向かいます。

引っ越しを考えている人はここから本格的に動いてみると、仕事も人間関係もポジティブに頑張れる「土台」となるべき場所が見つかるでしょう。

【キャリア・仕事運】

スキルセットをアップデートし、もっと自由に

魂の自由を得たこの春のあなたは、いつの間にか仕事に対する思いが大きく変わっていることに気づくかも。

「何を選ぶのも、自分の自由だ」 と思ってみると、これまでとは違う可能性も視野に入ってくるかもしれません。

なお、AIの台頭やトレンドの変化によって、 スキルセットを見直す 必要に迫られる暗示も出ています。

「自分はこれができるから安心」「食いっぱぐれることはない」と思っていた人も、 新しい技術や知識は積極的にインプット をはかっていくといいでしょう。そのための学びの場は、容易にアクセス可能であるはずです。

転職でリモートワークを目指している人は、7月以降に条件と合致する求人を見つけやすくなるでしょう。 マメに情報収集 を。

【対人関係・人間関係運】

笑って話せる、元気をくれる仲間がいる

友人・知人との交流が活発に。

「最近どう？」「これ知ってる？」など、普段から 積極的に情報収集 をすることでいい刺激をもらえたり、あなた自身も仲間に貢献できたりするようです。

こうした時期だからこそ、 「誰とつながるか」 はとても大事。

足を引っ張り合ったり、低い所に留まり続けたりするような関係からはそっと距離を置き、 向上心を共有できる相手 との時間を大切にしたいところです。

7月以降は家族やともに働く仲間、地元の人などルーツを同じくする人との関係にスポットライトが当たります。

「遠くの誰か」よりも、「目の前の人」を見て動くことを意識するといいでしょう。そうすることで、足元が確かなものとなるはずです。

【健康運】

フットワーク軽く動ける時期だけに自然と運動量も増えるものの、お茶や会食の機会も増えるのでトントンといったところ。

飲み会であれば1次会で辞去する、選ぶメニューを工夫するなど、体調を見ながらこまやかに調整をはかるといいでしょう。

また、メンタルを健やかに保つことは、2028年頃まで続く長期的な課題となります。

こまめにリフレッシュをはかる一方で、必要であればカウンセリングを受けたり、ストレス源から距離を置いたりといった選択肢も視野に入れましょう。

【金運】

お金周りのことに「激変」が起こるとき。

これまでとは違う稼ぎ方が視野に入ってきたり、安泰だと思っていたことが無効になったりと、向こう7年間は「想定外すぎる！」と感じることの連続です。

今まで大事にしてきたものが急に色褪せて見えてきたり、ミニマリストを目指したりと、所有欲にも変化が生まれるでしょう。

といっても、これは凶のサインではありません。

これからのあなたには必要がなくなった、「お金やモノへの執着」を手放すことができるので、前向きに構えていて。

【恋愛運】

男らしさや女らしさ、「モテる」「ウケる」といった発想から離れたところで自由に恋を楽しめるフェーズがスタート。

「どう見られても、自分は自分」と人生を謳歌するあなたを丸ごと大切にしてくれる人こそが、運命の相手だと思っておきましょう。

6月末までは人間関係が好調な時期だけに出会いは多め。

同じ趣味を持つ人と盛り上がったり、皆で出かけたりする時間のなかに恋のチャンスも生まれます。

7月以降は同郷や同窓、会社のOBなど、ルーツが同じ人とのご縁がありそうです。

【4月の運勢】

恋愛運が絶好調。

あなたの魅力が普段以上に伝わりやすいときなので、自分らしいおしゃれを楽しんで。

なお、この時期は心のなかがとても賑やかです。

ときに「とにかく行動を起こさなければ」とはやる気持ちを抑えきれなくなるようなこともあるかと思いますが、気持ちが固まるまでは「ビジョンを描く時期」と思って、動かずにいるのもいい選択となるはずです。

動くことだけを「是」とはしないことです。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 アイスグレー 。

開運につながるアクションは、 未来のビジョンを言葉にする こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。