「今日好き」卒業編2026最終回、“5回目”最後の恋の結末にスタジオ涙 女子から告白前に急展開も
【モデルプレス＝2026/03/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2026」（毎週月曜21時〜）が、3月23日の放送をもって完結。参加する男女13人の恋の結末が明らかになった。＜※ネタバレあり＞
【写真】「今日好き」成立でハグ 美男美女カップルが誕生
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、アラブ首長国連邦のドバイが舞台となっている。
「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に続く5回目の参加となる瀬川陽菜乃（高校3年生／福岡県）、「チュンチョン編」から葛西杏也菜（高校3年生／東京都）、「マクタン編」「夏休み編2025」から時田音々（高校2年生／千葉県）、「ニュージーランド編」「チュンチョン編」から紗和（高校2年生／埼玉県）、「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」から米澤りあ（高校3年生／北海道）、「夏休み編2025」「チョンチュン編」から榎田一王（高校3年生／宮崎県）、 「チュンチョン編」から谷本晴（高校3年生／神奈川県）、「ハロン編」から曽根凌輔（高校3年生／神奈川県）、「マクタン編」から今井暖大（高校2年生／東京都）ら9人の継続メンバーと4人の新規メンバーが出揃った。
最終日での最後の2ショットタイム。谷本晴（高校3年生／神奈川県）は、想いを寄せる白石乙華（高校2年生／東京都）を2ショットに誘う。フリスビーでお互いの好きなところを言い合いながら投げ合う微笑ましい時間の中、はるが最後に投じたフリスビーには「今から“告白”します」との文字が。“フライング告白”で情熱を見せたが、直前まで中村圭佑（高校2年生／長野県）と迷っていたおとはの心ははるに傾ききらなかった。
時田音々（高校2年生／千葉県）は今井暖大（高校2年生／東京都）の好きになったところを詰めた手作りの恋みくじでアプローチ。対して米澤りあ（高校3年生／北海道）は、「なんでも言うこと聞く券」を使い、「幸せになってね」とはるとの恋を後押し。自らも告白へ行く決意を伝えつつ、複雑な胸中を見せた。
曽根凌輔（高校3年生／神奈川県）はトランプマジックで「あやなちゃんが好きです」と葛西杏也菜（高校3年生／東京都）への決意を告白。しかしこれまでの彼の曖昧な態度に不安を抱いていたあやなは、告白には行けないと、その想いを断った。
紗和（高校2年生／埼玉県）とけいすけは、手形などをペイントしてオリジナルTシャツを手作り。さわはけいすけの裾に「スキ」と書いて気持ちを伝えた。瀬川陽菜乃（高校3年生／福岡県）は、持ち前の“食いしん坊キャラ”を活かし、けいすけとパンを頬張る。そして、これまでの旅の軌跡と、彼との未来を綴った手紙を読み上げた。
小林ゆあ（高校2年生／神奈川県）と中村駿希（高校3年生／広島県）は、ときの地元・広島で有名なしゃもじのお守りに名前を書き合い交換。ときはゆあに絞ったことを伝えたが、ゆあは友達感が強いことから、告白できない苦渋の決断を下す。最後にゆあが渡した砂には、ときへの深い感謝が刻まれていた。
ついに迎えた告白の時。はるとの元へ向かったのは、ねねとりあ。それぞれの真っ直ぐな想いを受け止めたはるとは、前回の旅から募らせてきた想いを告げ、ねねとカップルが成立した。
4度目の旅を終えたりあは「人を好きになるって幸せだし辛いし楽しいことなんだなっていうのを『今日好き』で学べたから」と涙。「最後は私らしく終わりたいので」と変顔で締め、彼女らしい潔さを見せた。
そして、けいすけのもとには、ひなのとさわが登場。2人の真剣な告白を前に、苦渋の表情を浮かべたけいすけが出した答えは「答えを出すことができなかったです」。5回目の旅でも結ばれることのなかったひなのの結末に、スタジオ陣も言葉を失い、涙を流していた。
こうして「卒業編2026」では1組のカップルが誕生。4月6日より新シーズンが始まる。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」成立でハグ 美男美女カップルが誕生
◆「今日好き」卒業編2026
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、アラブ首長国連邦のドバイが舞台となっている。
◆「今日好き」最後の2ショットタイム
最終日での最後の2ショットタイム。谷本晴（高校3年生／神奈川県）は、想いを寄せる白石乙華（高校2年生／東京都）を2ショットに誘う。フリスビーでお互いの好きなところを言い合いながら投げ合う微笑ましい時間の中、はるが最後に投じたフリスビーには「今から“告白”します」との文字が。“フライング告白”で情熱を見せたが、直前まで中村圭佑（高校2年生／長野県）と迷っていたおとはの心ははるに傾ききらなかった。
時田音々（高校2年生／千葉県）は今井暖大（高校2年生／東京都）の好きになったところを詰めた手作りの恋みくじでアプローチ。対して米澤りあ（高校3年生／北海道）は、「なんでも言うこと聞く券」を使い、「幸せになってね」とはるとの恋を後押し。自らも告白へ行く決意を伝えつつ、複雑な胸中を見せた。
曽根凌輔（高校3年生／神奈川県）はトランプマジックで「あやなちゃんが好きです」と葛西杏也菜（高校3年生／東京都）への決意を告白。しかしこれまでの彼の曖昧な態度に不安を抱いていたあやなは、告白には行けないと、その想いを断った。
紗和（高校2年生／埼玉県）とけいすけは、手形などをペイントしてオリジナルTシャツを手作り。さわはけいすけの裾に「スキ」と書いて気持ちを伝えた。瀬川陽菜乃（高校3年生／福岡県）は、持ち前の“食いしん坊キャラ”を活かし、けいすけとパンを頬張る。そして、これまでの旅の軌跡と、彼との未来を綴った手紙を読み上げた。
小林ゆあ（高校2年生／神奈川県）と中村駿希（高校3年生／広島県）は、ときの地元・広島で有名なしゃもじのお守りに名前を書き合い交換。ときはゆあに絞ったことを伝えたが、ゆあは友達感が強いことから、告白できない苦渋の決断を下す。最後にゆあが渡した砂には、ときへの深い感謝が刻まれていた。
◆「今日好き」女子から告白 5回目・ひなのの恋の行方は？
ついに迎えた告白の時。はるとの元へ向かったのは、ねねとりあ。それぞれの真っ直ぐな想いを受け止めたはるとは、前回の旅から募らせてきた想いを告げ、ねねとカップルが成立した。
4度目の旅を終えたりあは「人を好きになるって幸せだし辛いし楽しいことなんだなっていうのを『今日好き』で学べたから」と涙。「最後は私らしく終わりたいので」と変顔で締め、彼女らしい潔さを見せた。
そして、けいすけのもとには、ひなのとさわが登場。2人の真剣な告白を前に、苦渋の表情を浮かべたけいすけが出した答えは「答えを出すことができなかったです」。5回目の旅でも結ばれることのなかったひなのの結末に、スタジオ陣も言葉を失い、涙を流していた。
こうして「卒業編2026」では1組のカップルが誕生。4月6日より新シーズンが始まる。（modelpress編集部）
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