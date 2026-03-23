『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』

”きすみん”こと天羽希純は、東京都生まれ。T164。キュートな顔立ちに美ボディで熱狂的に愛されるグラビアアイドル。所属していたアイドルグループ「#2i2」が2025年末をもって解散。最新写真集『BONUS』（集英社）が発売中。公式X（@amau_kisumi）、公式Instagram（@amaukisumi）で発信中。

本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットをふんだんに盛り込んだデジタル写真集。リビングやお風呂ではしゃぐ天羽を堪能することができるカットがめじろ押しで、バストにヘッドフォンを当てたドアップのカットも。さらに天女の羽衣をまとったカットでは、丸みを帯びたヒップを披露している。

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』

提供：週刊SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY）スタイリング：工藤沙恵（ミタケイショウ）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNPSXN66

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