1970年代デザインを最新モデルにインストール

光岡自動車（以下、ミツオカ）が手がけるスポーツセダンのカスタムカー「M55（エムダブルファイブ）」シリーズ。その第2弾となる「M55 1st Edition（ファーストエディション）」が2025年11月28日より発売開始されています。



M55 ファーストエディションの先行予約受付は2025年3月より始まっており、2025年内にはすでに150台以上の予約受注が入っていると発表されています。

一体どのようなクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがミツオカ最新「“旧車風”スポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）

M55は、ホンダ「シビック」をベースに、2023年に光岡自動車が創業55周年を迎えたことを記念して開発されたカスタムモデルです。

1968年創業の光岡自動車と同じ世代を歩んできた50〜60代のドライバーを想定して開発されました。

1970年代の高度成長期時代の夢や希望、そして未来をつくる大きなエネルギー、そんな当時の人々のマインドがM55には込められています。

往年の名車「ケンメリ」（1970年代のC110型・4代目「スカイラインGT」）や1970年代のアメ車を思い出させる丸目4灯のヘッドライトや周りのメッキパーツ、同じく丸い形状のリアコンビランプやダックテール形状のリアスポイラーなど、エクステリアには70年代当時の人気デザインが採用されています。

インテリアは、ベース車であるシビック同様のブラックもしくはグレーのコンビシートが装備され、メーカーオプションで専用デザインのブラックレザーとブラックスウェードのコンビシートも設定されています。

他にも、専用インテリアカーボンパネルセットや専用リアガラスルーバー、フォグランプなどもオプションとして用意されています。

ボディサイズは全長4735mm×全幅1805mm×全高1415mmです。

2024年11月に限定100台で発売した量産モデル第1弾の「M55 Zero Edition（エムダブルファイブ ゼロエディション）」は、受注開始からわずか10日間で応募者数が上限の350名に届くほどの反響でした。

その反響を受け、M55 1st Editionではより多くのユーザーが選びやすくなるようラインナップを刷新。

第一弾のM55 Zero Editionはマットブラックのワンカラー＆6速MTのみのワングレード構成でしたが、M55 1st Editionではカラーラインナップとグレード構成を変更しています。

最新の安全装備や環境性能の装備、さらにATモデルも用意されたことで多くのユーザーが気軽に楽しめるクルマに進化しました。

外装カラーは標準4色（プラチナホワイトパール、ソニックグレーパール、プレミアムクリスタルレッドメタリック、シーベッドブルーパール）に加え、ボディカラーオプション6色（スカイスクレイパーグレー、ジョンマンゴー、ブルーアイスランド、スプリングブルー、オールドイングリッシュホワイト、パパイヤオレンジメタリック）の合計10色が設定されています。

グレード構成も改変されており、ハイブリッド車となる「e：HEV LX」「e：HEV EX」と、1.5リッターガソリンターボ車である「LX（CVT）」の3種類となり、駆動形式はすべてFF（前輪駆動）です。

M55 1st Editionの販売価格（消費税込）は、756万8000円から842万7100円。受注上限は250台となっており、2026年内に生産・出荷の予定です。

デビュー時かなりの注目を集めたM55。気になっているようであれば、早めに光岡販売店に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。