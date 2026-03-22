ICExが、2ndアルバム『FRESH!!』を7月1日にリリースする。

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本情報は、本日3月22日に開催された『ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 ''ICEx School''』公演にて発表されたもの。今作は4月1日より先行予約の受付がスタートし、詳細は後日発表される予定だ。

あわせて、夏のツアー『ICEx Fourth Concert Tour 2026 ''FRESHest!!''』の開催も発表。8月、9月に開催され、愛知、福岡、大阪、東京の全国4都市を巡るツアーとなっている。さらに、ファイナルの東京公演は、グループ史上最大規模となる東京国際フォーラム ホールAにて開催されることが決定した。

本ツアー各会場のチケットは、本日より『ICEx COOLer BOX』会員先行受付がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）