この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が「【キャンペーン攻略】エアウォレット新規ユーザ総額8,000円プレゼント(既存ユーザでも50%還元) エアウォレットのポイ活事例のご紹介（被振込、クイックローン、キャッシュレス決済、給与受け取り）」と題した動画を公開。リクルートが提供する送金・決済アプリ「エアウォレット」のキャンペーンについて、新規・既存ユーザーそれぞれがお得になる情報を解説した。



動画では、まず現在開催中の5つのキャンペーンについて、新規ユーザーと既存ユーザーに分けて解説している。



新規ユーザーは、3つのキャンペーンを組み合わせることで合計7,500円相当を獲得できる。内容は、(1)紹介制度（500円）、(2)15,000円以上のチャージ（2,000円）、(3)三菱UFJ銀行からの初回チャージ（最大5,000円）だという。特に(3)のキャンペーンは3月31日までと期間が短いため、注意が必要だ。



一方、既存ユーザーも参加できるキャンペーンが2つある。1つ目は、チャージしてVISAカードで支払うと利用額の50%が還元されるもので、還元上限は500円。2つ目は、抽選で50名に8.88万円分の残高が当たる高額抽選チャンスだ。VISAカードで合計5,000円以上支払うことで、5,000円を1口として抽選に参加できる。



動画の後半では、エアウォレットのポイ活での活用事例を紹介。主な機能として「送金手数料無料」「コード決済(COIN+)」「VISAカード」「クイックローン」の4つを挙げ、特に手数料無料で銀行間を資金移動できる点がポイ活で役立つと説明した。



具体的な活用例として、他行からの振込でポイントが貯まる「被振込ポイ活」を挙げている。また、視聴者からの情報として、クイックローンで借りたお金を被振込ポイントのある銀行で受け取り、当日中に返済すれば手数料無料でポイントを獲得できる可能性があるという裏技も紹介した（ただし、チャンネルとしては未検証の情報）。



これらのキャンペーンと機能を組み合わせることで、新規ユーザーは既存ユーザー向けの50%還元キャンペーンも合わせて総額8,000円相当の特典を得られる計算になる。単なる決済アプリとしてだけでなく、資金移動ツールとしてポイ活に活用することで、その利便性をさらに高めることができるだろう。