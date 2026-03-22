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これが職人技！赤飯、大福、どら焼き…創業130年超の老舗店主、驚きの手際で伝統の味を守り続ける

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「創業１３０年超…ほぼ一人で伝統スイーツを作り上げる老舗和菓子屋に密着」と題した動画を公開しました。130年以上続く老舗の和菓子屋で、店主が伝統の味を守りながら多種多様な和菓子を手際よく作り上げていく様子を追っています。



動画は、お祝いの席に欠かせないお赤飯作りから始まります。ささげを丁寧に煮て、その煮汁でもち米を鮮やかなピンク色に染め上げていく様子は、まさに職人技。大きな木製のせいろで蒸し上げられたお赤飯は、つややかで見るからに美味しそうです。



続いては、いちご大福や豆大福作り。餅つき機を使い、蒸したもち米を豪快についていきます。なめらかになった餅は、驚くほど伸びやか。熟練の手つきで、つきたての餅をあっという間に切り分け、あんこや新鮮ないちごを包んでいきます。次々と出来上がる大福の数々に、思わず見入ってしまいます。



さらに、ひな祭りに向けた「ひし餅」も登場。よもぎを練り込んだ草餅、真っ白な餅、そして食紅で色付けしたピンクの餅を重ねて美しい三層に仕上げます。他にも、ふっくらと焼き上げた生地にあんこやバターを挟んだどら焼きなど、見ているだけで心が和む和菓子が次々と生み出されていきます。



早朝から黙々と作業を続け、開店時間には美しく並べられた和菓子の数々。伝統を守り続ける職人の丁寧な仕事ぶりは、私たちに日々の食への感謝を改めて感じさせてくれます。日本の美しい四季を感じられる和菓子の世界を、この動画で覗いてみてはいかがでしょうか。