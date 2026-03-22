元中日監督の落合博満氏が２２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。侍ジャパンの次期監督について「大変だと思いますよ」と語り、自らについては「７６でグラウンドに立つのは考えにくい」と語った。

ベネズエラが優勝した今大会を「ベネズエラは勝って当然のようなチームでしたよ」と落合氏。「投打にきちっとした選手がいた。ほとんどメジャーリーガーだから、勝ち方を知ってるんだと思う」と分析した。

侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに逆転負けを喫したが「日本のメンバー構成もそういう野球をやろうとしたメンバー構成。でも先にベネズエラにやられて打つ手がなくなっちゃった」と評した。８強に進出したチームは「みんな良い試合やってましたよ。勝ち運、負け運というのは、結構大事な部分。本当に紙一重。日本も実力的に遜色ないチームで、本当に運次第」という。

その上で次期監督の話題になると「大変だと思いますよ。どうやってメンバーを集めるのか。国内で出たくない人もいますから。ＮＰＢで選考した選手が出てくるわけじゃないんですよ」と指摘。すると共演した中畑清氏がやら「オチ、やったら監督？」と話を向けられ「バカ言うなよ」と苦笑いを浮かべた落合氏。「本当にオファーが来たら？」と駒田アナが質問すると「その時は７６ですから。７６でグラウンドに立つのは考えづらい」と答えていた。