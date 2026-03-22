Mr.Children・桜井和寿、「シンガーとして憧れる」令和の人気アーティストの名前明かす 今夜『日曜日の初耳学』
Mr.Childrenの桜井和寿が、22日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演する。
【写真】緊張した様子を桜井和寿を迎える、ミスチルの大ファン・林修
今回の「インタビュアー 林修」は、時代を彩り続けるレジェンド・Mr.Children 桜井和寿が2週連続で登場する。1992年にメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と3年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録された最新アルバム『産声』が3月25日にリリースされるなど、長きにわたり第一線で活躍し続ける国民的バンドだ。そんなMr.Childrenの桜井和寿が、ミリオンセラー楽曲の驚きの制作秘話を打ち明ける。
「（歌詞）は何も考えられない時に浮かんでくることが多い」という桜井。ミスチル歴代2位の売上を誇る名曲「名もなき詩」の作詞秘話や、初めは違うタイトルだったという「Innocent world」にまつわるエピソードも飛び出す。
そして最新曲「Again」がドラマ「リブート」主題歌になった経緯も…。ボーカリストとしては今でもひたすら研究と練習に没頭しているといい、「シンガーとして憧れる」という令和の人気アーティストたちの名前も明かす。
アーティストとしての原点もじっくり語る。中学時代、「（その一言を）真に受けて、プロになるって決めた」という姉の一言と、Mr.Childrenの楽曲の歌詞にも息づく母からの教えとは。
【写真】緊張した様子を桜井和寿を迎える、ミスチルの大ファン・林修
今回の「インタビュアー 林修」は、時代を彩り続けるレジェンド・Mr.Children 桜井和寿が2週連続で登場する。1992年にメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と3年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録された最新アルバム『産声』が3月25日にリリースされるなど、長きにわたり第一線で活躍し続ける国民的バンドだ。そんなMr.Childrenの桜井和寿が、ミリオンセラー楽曲の驚きの制作秘話を打ち明ける。
そして最新曲「Again」がドラマ「リブート」主題歌になった経緯も…。ボーカリストとしては今でもひたすら研究と練習に没頭しているといい、「シンガーとして憧れる」という令和の人気アーティストたちの名前も明かす。
アーティストとしての原点もじっくり語る。中学時代、「（その一言を）真に受けて、プロになるって決めた」という姉の一言と、Mr.Childrenの楽曲の歌詞にも息づく母からの教えとは。