「妊活」というと、女性の問題のように思う人もいるかもしれない。だがもちろんそれは誤解だ。では妊活において男性がすべき重要なこととは？ 医師で栄養科学・老年医学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』から、内容の一部を特別公開する。

筋トレの意外なメリット

筋肉に脂肪が蓄積して不健康な状態になると、一部のテストステロン（男性ホルモン）がエストロゲン（女性ホルモン）に変換されてしまう。血糖値の異常も生じ、それがコルチゾールのレベルを上昇させて男性の生殖能力を低下させる。

一方で希望が持てる話として、筋肉を動かすことが生殖にプラスに働く可能性がある。筋肉の健康はホルモンの生成や反応を促し、体組成を改善し、体内の炎症反応を抑制することで生殖能力を高める。

昨今、男性の生殖機能を改善するさまざまなトレーニング方法が続々と紹介されている。

実際、運動は精液の量を増加させるだけでなく、生存可能な精子の数と質を改善することが判明している。脂肪が生殖能力を妨げているケースでは、健康的な筋肉を増やして代謝を改善することが効果的だ。

（本記事は、ガブリエル・ライオン著『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からの抜粋です）

ガブリエル・ライオン（Dr. Gabrielle Lyon）

医師（DO）

イリノイ大学で栄養科学の学部課程を修了後、セントルイス・ワシントン大学において老年医学・栄養科学の臨床・研究フェローシップを修了。健康、パフォーマンス、老化、疾病予防におけるタンパク質の種類および摂取量の実践的応用に関する分野の専門家、教育者として活躍している。筋肉についての最新研究を網羅した本書は全米で大きな話題を呼び、ニューヨーク・タイムズベストセラー、ウォール・ストリート・ジャーナルベストセラー、USAトゥデイベストセラーとなり、世界各国での刊行が続いている。