TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期、2026年7月から日本テレビ系にて全国放送開始！第2期キービジュアル公開！

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2024年10月〜12月にかけて第1期が放送され、さらに2026年7月から日本テレビにて第2期が放送予定のTVアニメ『株式会社マジルミエ』（原作：岩田雪花 作画：青木 裕（集英社ジャンプコミックス刊）。

『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にしたお仕事×魔法少女のアクション漫画。

物語は就職面接の会場で“怪異”に巻き込まれた主人公・桜木カナがヤンキー気質の魔法少女・越谷仁美と出会うところから始まる。就職活動に苦戦し、すっかり自信を無くしていたカナは災害現場で“怪異”と戦う越谷を手助けしたことをきっかけに魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社。そこで出会ったひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に社会人、そして魔法少女として奮闘する、という作品だ。

この度、TVアニメ第2期の放送情報が公開。本作品は2026年7月から日本テレビ系にて全国放送となる。

また、夜のビル群を背に、TVアニメ第2期で活躍する魔法少女たちが凛々しく描かれた第2期キービジュアルが公開された。

さらに2026年4月12日（日）から毎週日曜23時30分〜TOKYO MX、ＢＳ日テレにてＴＶアニメ第1期の再放送が決定した。TVアニメ第2期放送前の振り返りはもちろん、未視聴の方はこの機会にぜひチェックしてほしい。

●作品情報

TVアニメ『株式会社マジルミエ』

＜イントロダクション＞

「魔法少女――それは強くて、格好良くて、しなやかで。

誰もが憧れて、高給取りで、人気が高い、立派なひとつの職業だ」

内定がもらえず就職活動に苦戦中の女子大生・桜木カナ。

「自分は社会に必要とされていない」と自信を喪失していた彼女は、

ある日、面接先で“怪異”と呼ばれる自然災害に巻き込まれてしまう。

その窮地を救ってくれたのは、ヤンキー気質の魔法少女・越谷仁美――。

持ち前の記憶力で、“怪異”と戦う越谷を手助けしたカナは、

魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社することに。

しかし、マジルミエで彼女を待ち受けていたのは、

越谷をはじめ、ひと癖もふた癖もある変わり者ばかり……。

魔法少女絶対主義者のコスプレ社長・重本。

不気味なほどに気が利きすぎる営業マン・翠川。

根暗でコミュ障で魔法少女マニアのエンジニア・二子山。

さらに、憧れていた魔法少女は、華やかさの裏で、

時に命をも落としかねない危険な仕事でもあった……。

人の命と仕事への責任を胸に秘め、

今、社会人として一歩を踏み出した魔法少女の戦いが始まる――

【第2期放送情報】

2026年7月から日本テレビ系にて全国放送開始

【第1期再放送情報】

TOKYO MX：2026年4月12日（日）から毎週日曜23時30分〜

ＢＳ日テレ：2026年4月12日（日）から毎週日曜23時30分〜

【スタッフ】

原作：岩田雪花・青木 裕（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：福島利規

脚本：横手美智子

総作画監督：藤井昌宏

音楽：宮崎 誠

アニメーション制作：J.C.STAFF

第1期配信情報

見放題サービス：

ABEMA、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、Disney+、DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM（見放題）、Lemino、milplus、TELASA、TELASA（auスマートパスプレミアム）、U-NEXT、WOWOWオンデマンド、アニメタイムズ、アニメ放題、ニコニコプレミアム

都度課金サービス：

Google TV、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、TELASA、VIDEX、カンテレドーガ、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus

©岩田雪花・青木裕／集英社・マジルミエ製作委員会

関連リンク

TVアニメ『株式会社マジルミエ』公式サイト

https://magilumiere-pr.com