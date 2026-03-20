便利でおトクな「スマホ決済」。元システムエンジニアのFPである風呂内亜矢氏は「スマホ決済最大のメリットは利用履歴が残ること。それをうまく活用すれば、家計改善につながる」と言います。新刊『9割が知らずに損してる！ スマホ決済「超」入門』（青春出版社刊）から抜粋して紹介します。

使用履歴が家計改善に役立つ

キャッシュレス決済を使わないと損！ と聞いて、一番に思い浮かぶのは、前回に挙げた「ポイント還元」かもしれません。

ただ、FPとしての視点から見ると、キャッシュレス決済が家計に貢献する特徴は、ポイント還元以上に「自動的にデータがたまること」だと考えています。

家計を改善するプロセスは、

（1）現状を把握して

（2）問題点を見つけ出し

（3）改善策を実行する

という大きく3つのステップに分かれます。

（1）のステップはいわゆる家計簿を記帳することなど、現在の支出データを蓄積することを指します。（2）のステップは家計簿をじっくり見て、どこに我が家の問題があるのかを振り返ること。（2）の結果を受けて具体的な策を検討し、実行に移すのが（3）のステップです。

実際に家庭の貯蓄を増やすことに直接貢献するのは、ステップ（3）といえます。ところが、（1）のデータ蓄積のステップが、意外と多くの人のハードルになっているのです。

家計簿を記録する工程は、多くの労力を必要とします。そのため、大変なことをがんばったという達成感につながりがちで、（2）の分析や（3）の改善策の実践までたどり着かないことも多いのです。分析や実践よりも、記帳・記録が目的になってしまうケースもしばしば見受けられます。

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