俳優の山本裕典が過去に関係を持った芸能人の人数を暴露。口を滑らせ「また嫌われるじゃ〜ん」と頭を抱える一幕があった。

【画像】山本とイケメンホストたち

ABEMAにて配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。そんな同番組が今回『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』と題し“危険度MAX”なイベントを開催。これまで交わることのなかったスタジオMCの ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）＆さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）と山本裕典＆ホストたちが絶対口外禁止な歌舞伎町の裏話を語り合った。

壇上トークの中で『club SiVAH』在籍の本気湊は「ダレノガレ明美は2時間で落とせる」と宣言。「落とせるって語弊あるんですけど。テレビとか見てるとフィーリングというか、合うだろうな〜みたいな…」と、ダレノガレが自分にとって相性の良い客層にハマっていると語った。

その後、話の矛先を向けられた山本は人気タレントの名前を挙げていき、「ああいうS級タレントはA級俳優に行きがちなんですよ」と説明。森田は「俺らから見るとアナタA級でもない」とツッコミを入れられた。また、山本はS級の女性タレントは安全圏を狙うため、同格であるS級の男性タレントにはいかないと持論を展開。「俺も当時S級の時はC級いってた。よくわからない地下アイドルとか」と振り返っていた。

さらに、過去に関係を持った芸能人の人数について聞かれると、「C級を除くと…S級で10人ぐらい」と暴露する山本。口を滑らせた後に「また嫌われるじゃ〜ん」と頭を抱える山本だったが、「誰も好感度良く思ってないですよ」とMC陣からツッコミを入れられていた。