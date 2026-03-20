「ガンダムW」ヒイロの「無地タンクトップ」が公式登場　価格は2枚8800円

ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」から、「新機動戦記ガンダムW」の30周年を記念したカプセルコレクションが登場。

2026年3月28日からの店頭販売に先駆けて、公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では3月19日より予約受付がスタートしましたが、ラインナップされた“あるアイテム”がネット上で大きな話題を呼んでいます。

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■ ファンの愛が試される？「ヒイロのタンクトップ」満を持して公式登場

数ある記念グッズの中で、ネット民から総ツッコミを受けているのが「STRICT-G『新機動戦記ガンダムW』タンクトップ ヒイロモデル」です。

主人公のヒイロ・ユイが劇中で着用しているお馴染みのグリーンのタンクトップをモチーフにした商品なのですが……一見するとごくシンプルな無地のタンクトップ。しかし、その価格はなんと8800円（税込）。

商品は2枚入り（パックAシャツ）となっており、パッケージに30周年記念PVのシーンが採用された特別仕様。……とはいえ、あまりに強気な価格設定にSNSではどよめきが走っています。

ネット上では「ファンの愛が試されそうなグッズな気がする」「きっと爆発しても破れない素材なんだ」と、作中で幾度となく死線をくぐり抜けてきたヒイロの生命力にかけた愛あるツッコミが相次いでいます。

ちなみに、爆発に耐えられるかは不明ですが、商品素材はポリエステル65%、綿35％とのことです。

■ ウイングゼロの豪華刺繍フーディや「くま」のトレーナーも

もちろん、ネタ要素の強いアイテムだけではありません。

左胸に30周年の記念ロゴ、背面に「ウイングガンダムゼロ」を大きく刺繍であしらった豪華仕様の「フーディ ウイングガンダムゼロ」（1万2650円／税込）や、劇中に登場する“くまのぬいぐるみ”をフロントにプリントした「トレーナー くま」（8250円／税込）など、30周年にふさわしいアイテムが揃っています。

本コレクションは、公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内の「STRICT-G Online Store」にて、2026年3月19日13時から3月29日23時まで予約販売を受け付け中（商品の発送は4月を予定）。

また、3月28日からは「STRICT-G」の国内各店舗にて一般販売が一斉にスタートします。なお、各アイテムは準備数に達した場合、期間内であっても販売を終了する可能性があるため、確実に手に入れたい方は早めのチェックがおすすめです。

放送から30年が経った今もなお、ファンの心を掴んで離さない「新機動戦記ガンダムW」。ツッコミどころと愛が詰まった今回のコレクションも、ファンの間で長く語り継がれるアイテムとなりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032004.html