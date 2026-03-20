19日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は、2025-26シーズンをもってリベロの山口拓海（28）が引退。セッターの酒井啓輔（29）、アウトサイドヒッターの藤中優斗（29）、小澤宙輝（28）、フリオ・カルデナス（25）、オポジットのキリル・クレーツ（28）、ミドルブロッカーの中村竜輔（28）が退団することをクラブ公式サイトで発表した。

今シーズンのSVリーグ男子で10勝24敗の8位と苦しんでいる東レ静岡。チャンピオンシップ進出が遠のく中、一挙7選手の引退と退団が発表された。

山口は筑波大学卒業後の2020年に入団し、内定を含めて7シーズンをこのクラブで過ごした。今季はSVリーグ男子34試合でベンチ入りをしている。

酒井は地元の静岡県出身で、筑波大学を卒業後の2019年に入団。内定を含めて7シーズン目となる今季は、SVリーグ男子34試合でベンチ入りをしている。

今シーズンのキャプテンを務めている藤中は、早稲田大学を卒業後、ジェイテクトSTINGS愛知を経て2024年に東レ静岡に加入。今季はSVリーグ男子34試合でベンチ入りをしている。

山梨県出身の小澤は筑波大学を卒業後の2020年に入団し、内定を含めて7シーズン目となる今季はSVリーグ男子24試合にベンチ入りをし、合計75得点を挙げている。

中村はVC長野トライデンツと大分三好ヴァイセアドラーを経て、東レ静岡には当初練習生として加入。2024-25シーズンから本契約を結び、2シーズン目となる今季は試合に出場していないものの、2024-25シーズンでは11試合でベンチ入りしていた。

また外国籍選手についても2名が退団。カルデナスはキューバ出身。今シーズンから加入しSVリーグ男子18試合にベンチ入りしたものの、シーズン後半戦は出場機会を失っていた。

さらにチーム得点王のクレーツも退団が決定。ロシア連邦出身のクレーツは母国の名門クラブであるゼニト・カザンから今シーズン加入し、直近はケガで離脱しているもののここまでSVリーグ男子26試合にベンチ入りし、合計635得点を挙げ、個人の総得点ランキングでリーグ2位の成績を残している。

7人はクラブを通じてそれぞれコメントしている。

■山口拓海

「いつも東レアローズ静岡を応援してくださりありがとうございます。今シーズンでバレーボールを引退することになりました。小学校1年生の時にバレーボールを始めてから今まで、家族をはじめ、お世話になった指導者の方々、ともに切磋琢磨したチームメイト、そしてここまで応援してくださったファンの皆さん、たくさんの人に支えられてバレーボールを続けることが出来ました。本当にありがとうございます。アローズでは2020年に入団して、内定を含めると7シーズンの間お世話になりました。長いようで短い期間でしたが様々なことがあり、この場では語りきれないので、またどこかで思い出話でも出来たらと思います。残り数試合、悔いの残らないようしっかり準備をして自分の役目を全うしたいと思います。現役生活最後の試合になるので、ぜひ会場に来て試合を見ていただけたら嬉しいです！」

■酒井啓輔

「今シーズンをもちまして、東レアローズ静岡を退団することになりました。背番号4番の酒井啓輔です。7シーズンという長い間、東レアローズ静岡の一員として戦えたことを大変嬉しく思っています。日頃より温かいご声援を送ってくださったファンの皆さま、そしてチーム関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。東レアローズ静岡という素晴らしいチームでプレーできたことは、私にとって大きな財産です。長い間、本当にありがとうございました」

■藤中優斗

「日頃より東レアローズ静岡への温かいご声援ありがとうございます。また今シーズンもたくさんの応援をいただき、シーズン途中ではありますが感謝申し上げます。この度、2025-26シーズンをもちまして東レアローズ静岡を退団することとなりました。2シーズンという短い期間ではありましたが、自分の可能性を信じて選んだこの道では、これ以上ない刺激的で充実した時間を過ごすことができ、かけがえのない経験をさせていただきました。チーム関係者の皆様、スタッフの皆様やチームメイト、そしてアローズファンの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。この2年間での経験を必ず次へのチャレンジに生かしていきたいと思います。まだ我々のリーグは残っています。いつも応援してくださる皆様やスポンサーの皆様、最後の一点まで諦めずに文字通りチーム一丸となって戦い抜きたいと思いますので、引き続き温かいご声援のほどよろしくお願いいたします」

■小澤宙輝

「これまでたくさんの温かいご声援を本当にありがとうございました。どんな時も会場や画面越しから送ってくださる皆さんの応援が、自分にとって本当に大きな力になっていました。このチームで戦えた日々は、かけがえのない大切な時間です。支えてくださったファンの皆さん、スタッフ、関係者の皆さまに心から感謝しています。残りの試合も感謝の気持ちを胸に、チームの勝利のため最後まで全力で戦います。引き続き応援よろしくお願いします」

■中村竜輔

「この度、東レアローズ静岡を退団することになりました。背番号22番の中村竜輔です。練習生として迎えていただき、本契約まで挑戦させてくださったチーム関係者の皆さまには心から感謝しています。支えてくださったスタッフ、チームメイト、ファンの皆さま、スポンサーの皆さまの声援は大きな力でした。これからもバレーを続け、アローズで学んだことを胸にさらに成長した姿をお見せできるよう、努力を重ねていきます。ありがとうございました」

■フリオ・カルデナス

「I’m truly grateful for this experience with the Toray team. It has been something special for me and my journey as a player. I’m really happy to be back training after my injury and ready to give my best to help the team in every way possible for the rest of the season.Huge thanks to all our fans! I really appreciate your support-you’re always there for us no matter what, and it means everything to the team.

東レアローズ静岡での経験に心から感謝しています。アローズでの経験は、選手としての歩みにおいて特別なものでした。怪我から復帰してトレーニングを再開できたことを本当に嬉しく思います。今シーズン残りの期間、チームのために全力を尽くして頑張ります。ファンの皆様、本当にありがとうございます！いつも応援してくださり、本当に感謝しています。どんな時もチームを支えてくださる皆様の存在は、チームにとって何よりも大きな力になっています」

■キリル・クレーツ

「チーム、関係者の皆さん、ファンの皆さん、アローズでプレーをするのは1シーズンだけとなってしまいましたが、このチームそして日本での生活などを経験したことは、とても良い経験となりました。心温まるサポートに感謝します。今後、ファンの皆様と関係者の皆様の健康を祈っています」