松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、新商品「創業ビーフ牛タンカレー」を3月24日午前10時から販売します。

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「創業ビーフ牛タンカレー」は、創業当時から親しまれる、じっくりと炒めたタマネギの甘みと、スパイスの香りが広がる奥深い味わいの定番商品「創業ビーフカレー」に、やわらかく煮込んだ牛タンを加えた商品です。

また、新商品にチーズがのった「チーズ創業ビーフ牛タンカレー」、同チェーンの人気商品「牛めし」の具がのった「創業ビーフ牛タンカレギュウ」、ハンバーグがのった「ハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー」、人気商品の「うまトマハンバーグ」がのった「うまトマハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー」、ロースかつがのった「創業ビーフ牛タンロースかつカレー」 も登場。

価格は、「創業ビーフ牛タンカレー」が980円（以下、税込み）、「チーズ創業ビーフ牛タンカレー」が、1180円、「創業ビーフ牛タンカレギュウ」が1250円、「ハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー」が1350円、「うまトマハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー」が1480円、「創業ビーフ牛タンロースかつカレー」が1370円です。

いずれも、一部店舗を除く全国の松屋で販売されます。

なお、発売開始から同月31日午前10時までの1週間限定で、モバイルクーポンで注文すると、いずれも100円引きになります。