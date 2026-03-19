守田英正が選外に

日本サッカー協会（JFA）は3月19日、英国遠征に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）メンバーを発表した。

日本時間3月29日にスコットランド代表（グラスゴー）、同4月1日にイングランド代表（ロンドン）と対戦。ポルトガル1部スポルティングMF守田英正が選外となったことについて、森保一監督が説明した。

守田は現地時間3月18日に行われたUEFAチャンピオンズリーグのFKボデ/グリムト戦に先発出場。コンディションに不安があるDF冨安健洋、DF伊藤洋輝らが選出されたなかで、出場を続ける守田が選外となった。

森保監督は、冨安、伊藤の名前を引き合いにしながら、守田の選外について問われると「なんでそう思われるんですか？」と逆質問。選外については「毎節、私自身もコーチングスタッフも含めて確認しています。彼が素晴らしいチームで、プレーしていることも、把握しています」と前置きし、「W杯に導いてくれたが、そこには競争もあると我々は見ないといけない」と言及した。

それでも、守田について「彼の戦術理解度で言えば、試すというより、いつでも代表の舞台に戦力として入ってこれるだけの力はあると評価しつつも、全体の競争のバランスも見ています」と評価。MF鎌田大地、MF佐野海舟、MF藤田譲瑠チマ、MF田中碧ら欧州5大リーグでプレーする選手たちの名前を出しながら、”競争”を強調した。（FOOTBALL ZONE編集部）