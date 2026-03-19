【松屋】“牛タンカレー”を期間限定で発売　原点の味に牛タンを合わせた「創業ビーフ牛タンカレー」

牛丼･定食･カレーチェーンの「松屋」は、期間限定メニュー「創業ビーフ牛タンカレー」を3月24日10時から販売する。創業当時から親しまれてきた「創業ビーフカレー」をベースに、やわらかく煮込んだ牛タンを合わせた特別仕様の商品となる。

松屋の「創業ビーフカレー」は、じっくり炒めた玉ねぎの甘みとスパイスの香りが特徴の定番メニュー。煮込んだ牛肉の旨味が加わった奥深い味わいが特徴。

今回発売する「創業ビーフ牛タンカレー」は、このカレーに牛タンを加えることで食べ応えを高めた一品。期間限定商品として初めて登場する。

メニューは単品のほか、チーズをトッピングした商品や、牛めしの肉を合わせた「あいがけ」メニュー、ハンバーグやロースかつと組み合わせたバリエーションも用意する。

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〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

･創業ビーフ牛タンカレー 980円

･チーズ創業ビーフ牛タンカレー 1,180円

･創業ビーフ牛タンカレギュウ 1,250円

･ハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー 1,350円

･うまトマハンバーグ創業ビーフ牛タンカレー 1,480円

･創業ビーフ牛タンロースかつカレー 1,370円

※「創業ビーフ牛タンロースかつカレー」は一部店舗で取り扱いなし

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※すべて持ち帰り可能(持ち帰りの場合、みそ汁は別料金)

〈販売概要〉

発売日:2026年3月24日(火)10時〜

販売店舗:一部店舗を除く全国の松屋

※松屋･マイカリー食堂併設店では販売しない

※販売状況は店舗により異なる